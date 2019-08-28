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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому

11:26 28.08.2019 (обновлено: 11:52 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские прокуроры согласились смягчить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, задержанному в прошлом году в Киеве.

"Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства", — сказал один из представителей стороны обвинения на заседания Киевского апелляционного суда.

Сам Вышинский подчеркнул, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство, и надеется на справедливое решение.

"С моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать <...> бессмысленность этих обвинений", — добавил журналист.

Суд удалился в совещательную комнату.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
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Вышинский пообещал являться на заседания суда по первому требованию

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Как заявлял адвокат Вышинского Андрей Доманский, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 18 апреля 2018
24 августа, 10:00Радио
Москалькова встретилась с Вышинским в Киеве, пишут СМИ

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 19:21Дело Кирилла Вышинского
Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире
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