Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T11:22Z
https://ria.ru/20190828/1557982531.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155798/19/1557981921_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_51678317e67bf63b4a6b5a164984e7a9.jpg
РИА Новости

Стала известна компания-подрядчик обрушившегося в Новосибирске здания

11:22 28.08.2019
462
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Подрядчиком работ по реконструкции обрушившегося в Новосибирске здания является компания "Сибэко", сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.
Ранее Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит здание, сообщила, что там работали восемь человек. При ЧП один человек не пострадал, один погиб, один получил перелом, двое остаются под завалами, три человека успели отбежать в сторону.
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 11:10РИА Новости
Кинологи нашли места, где могут быть люди после обрушения в Новосибирске
"Произошло обрушение во время проведения работ по реконструкции здания, здесь заказчик и собственник - СГК, подрядчик - "Сибэко". Что явилось причиной обрушения, пока говорить рано, никаких выводов говорить не буду", - сказал Локоть журналистам.
ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") фигурирует в деле экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.
100002
Обсудить 2
Обрушение здания в НовосибирскеНовосибирскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В мэрии Новосибирска назвали предварительную причину обрушения здания
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому
Полиция
МВД и ФСБ перекрыли канал поставок наркотиков на Алтай
Полиция
В Алтайском крае пресекли деятельность группы наркоторговцев
Лента
новостей
Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
СГК поможет семье погибшего и пострадавшим при обрушении в Новосибирске
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Кинологи нашли места, где могут быть люди после обрушения в Новосибирске
СК опубликовал видео после обрушения здания в Новосибирске
СК опубликовал видео с места обрушения здания в Новосибирске
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Завалы обрушившегося здания в Новосибирске разберут через шесть часов
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В больнице рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Новосибирске
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Суд разрешил Вышинскому покинуть стеклянный бокс во время заседания
Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Очевидица обрушения здания в Новосибирске рассказала подробности ЧП
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки. Стоп-кадр видео KCNA
США нашли свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
Из-под завалов рухнувшего в Новосибирске здания спасли человека
Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске остаются два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
Лента новостейМолния