Стала известна компания-подрядчик обрушившегося в Новосибирске здания

Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске

Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Подрядчиком работ по реконструкции обрушившегося в Новосибирске здания является компания "Сибэко", сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

Ранее Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит здание, сообщила, что там работали восемь человек. При ЧП один человек не пострадал, один погиб, один получил перелом, двое остаются под завалами, три человека успели отбежать в сторону.

"Произошло обрушение во время проведения работ по реконструкции здания, здесь заказчик и собственник - СГК, подрядчик - "Сибэко". Что явилось причиной обрушения, пока говорить рано, никаких выводов говорить не буду", - сказал Локоть журналистам.