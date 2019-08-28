Суд разрешил Вышинскому покинуть стеклянный бокс во время заседания

КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Киевский апелляционный суд на заседании в среду разрешил руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому на время рассмотрения жалобы на продление ему сроков содержания под стражей находиться возле защитников, а не в стеклянном боксе.

Суд в Киеве в среду рассматривает апелляционную жалобу на продление срока ареста Вышинского до 19 сентября.

"Коллегия суда, посовещавшись на месте, постановила удовлетворить ходатайство и разрешить Вышинскому находиться в зале заседаний возле защитников", - сказала председательствующая судья, трансляция ведется в Youtube

Коллегия удовлетворила просьбу адвоката Андрея Доманского, который сослался на практику Европейского суда по правам человека и решения Верховного суда Украины и просил разрешить Вышинскому находиться в зале с адвокатами, а не в стеклянном боксе.

Доманский отметил, что такое решение упростит защите общение с журналистом. Прокуроры не были против удовлетворения ходатайства. Конвой исполнил постановление и выпустил Вышинского из бокса.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.