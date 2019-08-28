На западе Москвы ограничат движение в выходные из-за реконструкции метро

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение на западе Москвы ограничат с 31 августа по 2 сентября из-за реконструкции Филевской линии метро, будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

В ЦОДД напомнили, что 31 августа и 1 сентября из-за реконструкции будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

"В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 2 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Кроме того, сообщается, что для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку и стоянку на следующих улицах: на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); на участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская); на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар); и на разворотной площадке в районе дома 2к1 по улице Новозаводская.

Также отмечается, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.

"Обращаем внимание водителей такси, что проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в различные навигационные системы.