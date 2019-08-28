Партия Порошенко прокомментировала избрание Шуфрича главой комитета Рады

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская правда" считает неприемлемым избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной рады представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича и призвала партии "Голос" и "Батькивщина" публично выступить против такого назначения.

Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова.

"Партия "Европейская Солидарность" считает неприемлемым избрание председателем комитета по вопросам свободы слова Верховной рады Украины представителя "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича, - близкого соратника Виктора Медведчука - и призывает партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Также в партии надеются, что проевропейские силы смогут объединиться и выступить против такого назначения.