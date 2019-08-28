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РИА Новости

Партия Порошенко прокомментировала избрание Шуфрича главой комитета Рады

11:14 28.08.2019 (обновлено: 11:20 28.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Нестор Шуфрич. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская правда" считает неприемлемым избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной рады представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича и призвала партии "Голос" и "Батькивщина" публично выступить против такого назначения.
Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова.
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"Партия "Европейская Солидарность" считает неприемлемым избрание председателем комитета по вопросам свободы слова Верховной рады Украины представителя "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича, - близкого соратника Виктора Медведчука - и призывает партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Также в партии надеются, что проевропейские силы смогут объединиться и выступить против такого назначения.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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Нестор ШуфричВиктор МедведчукСолидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоНеяПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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