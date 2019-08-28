Пекин выступил против заявлений Болтона об опасности китайских инвестиций

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Китай выступает против заявлений советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об опасности китайских инвестиций для стран, участвующих в проектах инициативы "Один пояс, один путь", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью украинскому интернет-изданию "Европейская правда", что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "Шелкового пути" и через привлекательные инвестиции. По его словам, США хотят предупредить своих друзей и партнеров о рисках, которые несут китайские инвестиции. Болтон прибыл на Украину во вторник, а перед визитом в СМИ появилась неофициальная информация, что одной из его целей является помешать приобретению более 50% акций крупного украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" китайскими компаниями.

"Мы выступаем против заявлений советника Болтона, дискредитирующих сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", и против его попыток вбить клин между Китаем и другими странами, но мы не удивлены этому", - заявил Гэн Шуан.

По его словам, "в противовес идее США "Америка прежде всего", сотрудничество Китая с более чем 100 государствами и международными организациями в рамках инициативы "Один пояс, один путь" основано на принципах совместных консультаций, общего вклада и общей выгоды".

"Я считаю, что большинство стран в мире могут сделать независимый выбор, который послужит их интересам", - сказал дипломат.