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РИА Новости

Второй этап поставок С-400 в Турцию завершится через несколько недель

11:05 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Второй этап поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию завершится в течение нескольких недель, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Поставка второй части С-400 системы началась, продлится несколько недель, несколько десятков рейсов. Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года – начале следующего мы эту работу завершим", - сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.
Ранее Минобороны Турции сообщило о начале второго этапа поставки элементов С-400. Первый этап прошел в июле, из РФ в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.
Как сообщал генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, с 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих управлению С-400, 2 января - плановый срок окончания обучения.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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27 августа, 16:03РИА Новости
Турецких специалистов начнут обучать управлению С-400 в сентябре
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Минобороны ТурцииЯн НовиковДмитрий ШугаевС-400 «Триумф»Авиасалон МАКСКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Московская областьТурцияРоссияВ мире
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