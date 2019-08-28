Второй этап поставок С-400 в Турцию завершится через несколько недель

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Второй этап поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию завершится в течение нескольких недель, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Поставка второй части С-400 системы началась, продлится несколько недель, несколько десятков рейсов. Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года – начале следующего мы эту работу завершим", - сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.
Ранее Минобороны Турции сообщило о начале второго этапа поставки элементов С-400. Первый этап прошел в июле, из РФ в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.
Как сообщал генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, с 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих управлению С-400, 2 января - плановый срок окончания обучения.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.