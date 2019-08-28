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РИА Новости

МИД Китая не пояснил отказ на запрос военного корабля США во входе в порт

11:04 28.08.2019
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© Depositphotos / ThatreecЦиндао, Китай
Циндао, Китай
© Depositphotos / Thatreec
Циндао, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в среду не предоставил информации относительно того, по какой причине китайская сторона ответила отказом на запрос военного корабля США о входе в порт города Циндао.
"Я не осведомлен об этой ситуации, я бы посоветовал вам обратиться (за ответом - ред.) к военным", - сказал дипломат в ответ на просьбу объяснить, почему корабль США получил отказ.
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Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай ответил отказом на запрос корабля ВМС США о посещении портового города Циндао восточной провинции Шаньдун в ближайшие дни. По словам источника агентства, корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но Китай отклонил просьбу. Он также отметил, что военные корабли США совершали случайные визиты в Китай, последний раз - в 2017 году.
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Гэн ШуанМИД КНРКитайЦиндаоСШАВ мире
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