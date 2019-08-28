МИД Китая не пояснил отказ на запрос военного корабля США во входе в порт

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в среду не предоставил информации относительно того, по какой причине китайская сторона ответила отказом на запрос военного корабля США о входе в порт города Циндао.

"Я не осведомлен об этой ситуации, я бы посоветовал вам обратиться (за ответом - ред.) к военным", - сказал дипломат в ответ на просьбу объяснить, почему корабль США получил отказ.