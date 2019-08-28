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РИА Новости
Культура

Друг Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

11:03 28.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян на концерте "Три века Петербургского балета"
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя нормально, с позволения врачей может посетить театр на следующей неделе, сказал в среду РИА Новости друг актера Артур Согомонян.
Ранее он сообщал, что актер проходил плановое профилактическое лечение, его состояние оценивалось как нормальное. Позднее Джигарханяна выписали из больницы в хорошем самочувствии.
"Все в штатном режиме, нормально, никаких нет поводов для беспокойства. В театр ещё не приезжал, он планово ещё должен показаться врачам, если они одобрят, то, наверное, на следующей неделе приедет", - сказал собеседник агентства.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.
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КультураАрмен ДжигарханянМосква
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