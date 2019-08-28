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РИА Новости

Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей

11:03 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ, 28 авг — РИА Новости. Анкара интересуется поставками российских истребителей Су-35 или Су-57, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
Он анонсировал переговоры с турецкой стороной по этому поводу, отметив, что на них также будут обсуждаться дальнейшие поставки комплексов С-400.
При этом Шугаев уточнил, что о конкретных шагах по самолетам говорить пока рано: нужна официальная заявка, а также должны пройти консультации.
Кроме того, Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X, добавил глава службы.
Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, поставляется в Китай, в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию.
Су-57 — новейший российский истребитель пятого поколения. Накануне машину, впервые представленную на статической экспозиции МАКС, осмотрели Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Интерес Эрдогана к российским самолетам связан с тем, что недавно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских С-400.
Вертолет Ансат на выставке в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
27 августа, 15:29РИА Новости
Турция заинтересовалась вертолетом "Ансат"
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Су-57Дмитрий ШугаевАвиасалон МАКССу-35ТурцияРоссияАнкараБезопасность
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28 августа, 11:09
Му ля
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