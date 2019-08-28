Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей

ЖУКОВСКИЙ, 28 авг — РИА Новости. Анкара интересуется поставками российских истребителей Су-35 или Су-57, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне Анкара интересуется поставками российских истребителей Су-35 или Су-57, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Он анонсировал переговоры с турецкой стороной по этому поводу, отметив, что на них также будут обсуждаться дальнейшие поставки комплексов С-400.

При этом Шугаев уточнил, что о конкретных шагах по самолетам говорить пока рано: нужна официальная заявка, а также должны пройти консультации.

Кроме того, Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X, добавил глава службы.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, поставляется в Китай, в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию.

Су-57 — новейший российский истребитель пятого поколения. Накануне машину, впервые представленную на статической экспозиции МАКС, осмотрели Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.