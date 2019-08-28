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РИА Новости

Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя TF-X

11:03 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПолноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"У них есть проект TF-X (проект истребителя пятого поколения – ред.), мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо. Наша промышленность, в принципе, готова", - сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКСТурцияРоссияЭкономика
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