Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя TF-X

"У них есть проект TF-X (проект истребителя пятого поколения – ред.), мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо. Наша промышленность, в принципе, готова", - сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.