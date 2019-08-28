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РИА Новости

Завалы обрушившегося здания в Новосибирске разберут через шесть часов

10:59 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Спасатели планируют завершить разбор завалов на месте обрушения здания в Новосибирске в течение шести часов, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По данным Сибирской генерирующей компании, владельца объекта, на месте работали восемь человек, один из них погиб, другой получил перелом, еще двое остаются под завалами, остальные четверо не пострадали.
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"Планируем завершить работы в течение шести часов, установить полностью местонахождение (находящихся под завалами - ред.)", - сказал Орлов.
"Количество пострадавших в настоящий момент уточняется, здесь работают специалисты подрядной организации, обзванивают, уточняют место нахождения", - добавил он.
Орлов уточнил, что под завалы попала бригада, которая выполняла работы по реконструкции здания. Он добавил, что к поискам привлекались беспилотники, но в настоящий момент необходимости в них нет, также работают два автокрана. "Сил и средств достаточно", - отметил он.
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Обрушение здания в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
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