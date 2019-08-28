Завалы обрушившегося здания в Новосибирске разберут через шесть часов

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Спасатели планируют завершить разбор завалов на месте обрушения здания в Новосибирске в течение шести часов, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По данным Сибирской генерирующей компании, владельца объекта, на месте работали восемь человек, один из них погиб, другой получил перелом, еще двое остаются под завалами, остальные четверо не пострадали.

"Планируем завершить работы в течение шести часов, установить полностью местонахождение (находящихся под завалами - ред.)", - сказал Орлов.

"Количество пострадавших в настоящий момент уточняется, здесь работают специалисты подрядной организации, обзванивают, уточняют место нахождения", - добавил он.