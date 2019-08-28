Дожди в Хабаровском крае будут идти до конца недели

ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Дожди, которые начались в Хабаровском крае в среду, сохранятся до конца недели и приведут к дополнительному повышению уровня воды в Амуре, сообщила в среду начальник Хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.

Ранее сообщалось, что дожди, местами сильные, пройдут в крае 28-29 августа.

"В Хабаровском, Бикинском и Вяземском районах края ночью прошли сильные дожди, они сохранятся в течение среды. В Хабаровске выпало 11 миллиметров осадков… Завтра ждем снижение их количества. Но 30-31 августа ожидаем усиления дождей до 20-30 миллиметров за сутки. Это даст дополнительный сток воды в Амур у Хабаровска", - сказала Агеева на оперативном совещании в правительстве края.

По ее словам, в пятницу и субботу дожди усилятся и в других районах края. Например, в Нанайском и Амурском районах, где ранее уже прошли сильные осадки. Там расположены крупные водные объекты, которые дают дополнительный приток воды в Амур. В частности, озеро Болонь.

"Мы сравнивали карты 2013 года и сейчас. Шесть лет назад такие объекты, как озеро Болонь, были заполнены на определенную часть за счет разлива Амура, сегодня озера заполнены на треть больше, чем в 2013 году, но это за счет дождей. Ниже села Малмыж Амур будет собирать воду с таких объектов помимо той воды, которую несет сам. Это приведет к повышению уровня у Комсомольска", - пояснила Агеева.

Она отметила, что ситуация в бассейне Амура будет напряженная до конца августа. У Хабаровска минимальный уровень воды прогнозируется в 650 сантиметров, возможно повышение до 660-670. У Комсомольска-на-Амуре - до 820 сантиметров.

Ранее сообщалось, что опасным уровнем для Хабаровска считается 600 сантиметров, для Комсомольска - 650. В среду уровни составляли 633 сантиметра у Хабаровска и 686 сантиметров у Комсомольска.