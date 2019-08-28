Пострадавший при ЧП в Новосибирске находится в тяжелом состоянии

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии при обрушении стены здания в Новосибирске, где под завалами оказались люди, сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным МЧС РФ, один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной.

"В настоящий момент подтверждается гибель одного человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в ГБУЗ НСО "ГКБ №34". На месте продолжают работать врачи и экстренные службы.", - говорится в сообщении.