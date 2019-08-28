Синоптики пообещали москвичам июльское тепло в выходные

"В выходные будет чудесная погода, почти июльская погода. При небольшой облачности у нас погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы у нас порядка 10-12 градусов, дневная температура в субботу 21-23 градуса, в воскресенье около 25 градусов. Ветер стихнет, поэтому погода будет очень комфортной", - сказала Позднякова.