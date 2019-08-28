Синоптики пообещали москвичам июльское тепло в выходные

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Почти июльская погода с температурой воздуха до 25 градусов и без осадков ожидает москвичей на предстоящих выходных, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные будет чудесная погода, почти июльская погода. При небольшой облачности у нас погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы у нас порядка 10-12 градусов, дневная температура в субботу 21-23 градуса, в воскресенье около 25 градусов. Ветер стихнет, поэтому погода будет очень комфортной", - сказала Позднякова.
Синоптик также отметила, что атмосферное давление останется выше нормы примерно на 10 единиц.
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