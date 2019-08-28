Мэр Новосибирска: под завалами обрушившегося здания находятся два человека

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.
По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.
В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.
В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.
В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.
В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.
Людей под завалами искали кинологи с собаками.
На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.
На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.
Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.
Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Обрушение строящегося здания в Новосибирске.
По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.
В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.
В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.
Людей под завалами искали кинологи с собаками.
На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.
Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Обрушение строящегося здания в Новосибирске.