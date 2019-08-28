Мэр Новосибирска: под завалами обрушившегося здания находятся два человека

Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что под завалами обрушившегося здания находятся два человека, спасатели определили их местонахождение и продолжают поиски.

Ранее Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит здание, сообщила, что там работали восемь человек. При ЧП один человек не пострадал, один погиб, один с переломом и двое под завалами, три человека успели отбежать от обрушения.

"Задача основная сейчас - найти людей. Основной вопрос был, сколько под завалами Долго не могли определиться. Сейчас остановились на результатах, что ищем двоих человек. Это носит предположительный характер, но последние данные таковы", - сказал Локоть журналистам.

"Вы знаете, что двое в больнице, к сожалению, одного потеряли и двоих ищем", - уточнил он.

"Вы видели, применяли собак, чтобы определить место возможного нахождения под завалами людей. Примерно место определили, сейчас там возобновились работы", - добавил Локоть.