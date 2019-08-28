Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T10:52Z
https://ria.ru/20190828/1557980715.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155797/96/1557979623_423:0:3071:1490_1036x0_80_0_0_e24085fdcdfe5e58438a848432b5d030.jpg
РИА Новости

На место ЧП в Новосибирске направили пять бригад скорой помощи

10:52 28.08.2019
411
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Пять бригад скорой помощи находятся на месте обрушения здания в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным МЧС РФ, один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной. Власти подтвердили гибель одного человека, также по их данным, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Министерство здравоохранения Новосибирской области направило пять бригад скорой помощи для помощи пострадавшим при обрушении реконструируемого здания в Ленинском районе города Новосибирска", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 10:39РИА Новости
На месте обрушения здания в Новосибирске начали работать кинологи
000010
Обсудить 0
МЧС РФНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске остаются два человека
РИА
Новости
Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Мэр Новосибирска: под завалами обрушившегося здания находятся два человека
Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
На месте обрушения здания в Новосибирске начали работать кинологи
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Кинологи нашли места, где могут быть люди после обрушения в Новосибирске
Лента
новостей
Производство растительного масла
В крови девяти отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли токсин
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Завалы обрушившегося здания в Новосибирске разберут через шесть часов
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
Пострадавший при ЧП в Новосибирске находится в тяжелом состоянии
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
Здание в Новосибирске, где обрушилась стена, было двухэтажным
Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Стала известна компания-подрядчик обрушившегося в Новосибирске здания
Диана Келасова во время беременности
Что случилось в Ставропольском крае, где врачи бросили умирающую роженицу
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
Вышинского доставили в Киевский апелляционный суд
Задержанный в суде в наручниках
В Анапе подозреваемым в принуждении к сексу пока не предъявили обвинения
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
Зал судебных заседаний
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Реконструкцию здания в Новосибирске приостановят после обрушения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
Лента новостейМолния