На место ЧП в Новосибирске направили пять бригад скорой помощи

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным МЧС РФ, один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной. Власти подтвердили гибель одного человека, также по их данным, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.