На место ЧП в Новосибирске направили пять бригад скорой помощи

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Пять бригад скорой помощи находятся на месте обрушения здания в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным МЧС РФ, один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной. Власти подтвердили гибель одного человека, также по их данным, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Министерство здравоохранения Новосибирской области направило пять бригад скорой помощи для помощи пострадавшим при обрушении реконструируемого здания в Ленинском районе города Новосибирска", - говорится в сообщении.