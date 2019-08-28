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РИА Новости

В Кемерово оштрафовали владельца пекарни, отказавшейся обслуживать геев

10:50 28.08.2019 (обновлено: 11:31 28.08.2019)
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© Крестьянско Фермерское Хозяйство ИпатоваВывеска над входом в пекарню "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых" в Кемерово
Вывеска над входом в пекарню Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых в Кемерово
© Крестьянско Фермерское Хозяйство Ипатова
КЕМЕРОВО, 28 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, отказавшегося обслуживать геев, сообщается в постановлении, размещенном на сайте суда.
Ранее местные СМИ обратили внимание, что на входе в пекарню "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых" было объявление, в котором с применением нецензурной лексики объяснялось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен.
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По словам Ипатова на заседании суда, указанную табличку выставил он, сделав это по личным убеждениям. Он добавил, что "все неестественное ему чуждо", поэтому он не хочет, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
Суд признал его виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей.
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" .... Управление Федеральной антимонопольной службы ... " Интересно , а нет ли связи геев с этой службой ? И почему Роспотребнадзор накинулся на пекарню только после правильного заявления пекаря про геев ? Меня терзают смутные сомнения .
28 августа, 11:09
Теофраст фон Гогенгейм
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То есть у государству пофиг традиционные нравственные ценности христиан и мусульман? Возмутительно!
28 августа, 11:20
Владимир Белогорский
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