В Кемерово оштрафовали владельца пекарни, отказавшейся обслуживать геев

КЕМЕРОВО, 28 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, отказавшегося обслуживать геев, сообщается в постановлении, размещенном на сайте суда.
Ранее местные СМИ обратили внимание, что на входе в пекарню "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых" было объявление, в котором с применением нецензурной лексики объяснялось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен.
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По словам Ипатова на заседании суда, указанную табличку выставил он, сделав это по личным убеждениям. Он добавил, что "все неестественное ему чуждо", поэтому он не хочет, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
Суд признал его виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей.