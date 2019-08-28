В Кемерово оштрафовали владельца пекарни, отказавшейся обслуживать геев

Вывеска над входом в пекарню "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых" в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, отказавшегося обслуживать геев, сообщается в постановлении, размещенном на Центральный районный суд Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, отказавшегося обслуживать геев, сообщается в постановлении, размещенном на сайте суда.

Ранее местные СМИ обратили внимание, что на входе в пекарню "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых" было объявление, в котором с применением нецензурной лексики объяснялось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен.

По словам Ипатова на заседании суда, указанную табличку выставил он, сделав это по личным убеждениям. Он добавил, что "все неестественное ему чуждо", поэтому он не хочет, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации.