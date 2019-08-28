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РИА Новости

В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей

10:42 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
"Неизвестный, находясь в квартире на Фрунзенской набережной, совершил кражу наручных часов, принадлежащих директору общества с ограниченной ответственностью, и скрылся", - рассказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил около 2 миллионов 9 тысяч 600 рублей, сообщили в пресс-службе. Следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ.
Сотрудник полиции
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