В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

"Неизвестный, находясь в квартире на Фрунзенской набережной, совершил кражу наручных часов, принадлежащих директору общества с ограниченной ответственностью, и скрылся", - рассказал собеседник агентства.