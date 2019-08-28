В крови девяти отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли токсин

САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Анализы подтвердили наличие токсина у девяти жителей Ульяновской области, госпитализированных с подозрением на отравление подсолнечным маслом, сообщила в среду РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Ранее минздрав Ульяновской области сообщал о госпитализации 12 человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, позже один из них скончался. Кроме того, по информации минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Впоследствии с подозрением на отравление в больницу попала еще одна женщина. Еще у троих ранее госпитализированных диагноз не подтвердился, и они были выписаны. Таким образом, в больницах остались семеро взрослых и двое детей.

"У всех девятерых анализ подтвердил наличие в крови токсина – кумарина. На сегодняшний день все они остаются на лечении в медучреждениях", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. По информации источника, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, всего пенсионер изготовил 215 литров масла, в настоящее время оно все изъято. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.