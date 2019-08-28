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РИА Новости

На месте обрушения здания в Новосибирске начали работать кинологи

10:39 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Четыре расчета кинологов приступили к поиску пострадавших на месте обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Работают четыре кинологических расчета", - сказала собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП уже доставлены современные приборы для обнаружения людей под завалами, в том числе тепловизоры.
Один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной, сообщало ранее МЧС. По данным СК, под завалами оказались работники, которые проводили плановый ремонт теплотрассы по соседству с обрушившейся стеной.
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Обрушение здания в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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