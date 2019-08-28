На месте обрушения здания в Новосибирске начали работать кинологи

Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Четыре расчета кинологов приступили к поиску пострадавших на месте обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Работают четыре кинологических расчета", - сказала собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП уже доставлены современные приборы для обнаружения людей под завалами, в том числе тепловизоры.