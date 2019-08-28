В Анапе подозреваемым в принуждении к сексу пока не предъявили обвинения

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Бывшим полицейским из Анапы, которые подозреваются в принуждении несовершеннолетней волейболистки к сексу, обвинение пока не предъявлено, они остаются в статусе задержанных, сообщил РИА Новости адвокат одного из них Юрий Гапеев.

Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что юношу они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. По данным паблика, пострадавшая - волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.

СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе, а региональный главк МВД – об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В релизе ведомства также говорилось, что решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел их непосредственных руководителей, а начальник ОМВД по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Администрация города-курорта во вторник со ссылкой на заместителя начальника ОМВД по Анапе Дмитрия Коркишко сообщила, что по этому делу трое ранее прикомандированных в Анапу экс-полицейских помещены в СИЗО. Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.

"Обвинение им пока не предъявлено. Да, они задержаны. Двое, не трое… Я полагаю, будет применена мера пресечения, но пока у меня информации нет (о ходатайстве следствия о применении меры пресечения - ред)", - сообщил агентству адвокат.

Защитник сказал, что экс-полицейские своей вины не признают и заявляют об отсутствии сексуального контакта с волейболисткой. По данным адвоката, девушка сразу после встречи с полицейским нарядом около 2.00 мск отправилась в ресторан, где танцевала до 6.00 мск, что, по его словам, подтверждается видеозаписью, которую защита намерена предоставить следствию. По данным юриста, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое было произведено впоследствии, показало у волейболистки 0,5 промилле.