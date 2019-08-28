В Крыму прокомментировали условие США для присоединения России к G7

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера к России уйти из Крыма, чтобы получить возможность присоединиться к G7, говорит о разбалансированности внешнеполитического курса Вашингтона, заявил первый вице-спикер Государственного совета республики Ефим Фикс.

"Президент США говорит одно, а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач", - подчеркнул Фикс в беседе с "Российской газетой".

По его словам, Волкер и другие представители американского истеблишмента только на словах "декларирует приверженность демократии", а на самом деле стремятся навязать другим странам свою точку зрения, но они "сами разберутся, что нужно делать".

Фикс также посоветовав спецпредставителю США по Украине больше внимания уделять обеспечению мира в Донбассе.

Возобновление формата G8

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Двадцать пятого газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. По информации СМИ, глава Белого дома заявил, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G7.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о присоединении к "большой семерке".