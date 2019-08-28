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РИА Новости

В Крыму прокомментировали условие США для присоединения России к G7

10:35 28.08.2019 (обновлено: 14:01 28.08.2019)
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера к России уйти из Крыма, чтобы получить возможность присоединиться к G7, говорит о разбалансированности внешнеполитического курса Вашингтона, заявил первый вице-спикер Государственного совета республики Ефим Фикс.

"Президент США говорит одно, а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач", - подчеркнул Фикс в беседе с "Российской газетой".

По его словам, Волкер и другие представители американского истеблишмента только на словах "декларирует приверженность демократии", а на самом деле стремятся навязать другим странам свою точку зрения, но они "сами разберутся, что нужно делать".
Фикс также посоветовав спецпредставителю США по Украине больше внимания уделять обеспечению мира в Донбассе.
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Вчера, 08:55Сказано в эфире
США хотят вернуть Россию в G8. А нужно ли это России?США будут работать над восстановлением формата G8 с участием России, заявил глава Госдепа Майк Помпео. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Возобновление формата G8

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Двадцать пятого газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. По информации СМИ, глава Белого дома заявил, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G7.
В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о присоединении к "большой семерке".
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
27 августа, 09:35Радио
"Клуб, который приемлет лишь себе подобных". Захарова раскритиковала G7
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Курт ВолкерЕфим ФиксG7РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
примитивизм мышления западной элиты поражает... они что, в это (отдать крым) правда, реально, верят? или совсем берега попутали?
28 августа, 10:56
Владимир Еремин
89101006
Дядя Волкер бредит. Менять Крым на почти конченную, непонятную и ненужную ассоциацию?
28 августа, 11:00
mmiasnikov
8890004
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