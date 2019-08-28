Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко

"Мы стоим на площади имени героя ДНР Александра Захарченко, это место смело можно назвать легендарным, где народ Донбасса проявил свою волю и показал свою позицию, что он не согласен с переворотом в Киеве, навязанными ценностями, с ущемлением русского языка. Александр Владимирович стал защитником народной воли и командиром первых отрядов ополчения. В августе 2014 года он возглавил наше государство, взвалил на себя эту ношу и справился с ней. Увы, наша свобода стоит очень и очень дорого",- сказал Пушилин во время мероприятия.