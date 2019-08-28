Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Площадь перед домом правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в центре Донецка названа именем первого главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости.
На площади проходит церемония церемония открытия, на ней присутствует глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента республики Владимир Бедевка и другие официальные лица.
"Сегодня здесь собралось около пяти тысяч человек", - сказал журналистам представитель администрации главы ДНР.
На фасаде дома правительства установлена мемориальная доска, на которой изображен Александр Захарченко и указаны годы жизни.
"Мы стоим на площади имени героя ДНР Александра Захарченко, это место смело можно назвать легендарным, где народ Донбасса проявил свою волю и показал свою позицию, что он не согласен с переворотом в Киеве, навязанными ценностями, с ущемлением русского языка. Александр Владимирович стал защитником народной воли и командиром первых отрядов ополчения. В августе 2014 года он возглавил наше государство, взвалил на себя эту ношу и справился с ней. Увы, наша свобода стоит очень и очень дорого",- сказал Пушилин во время мероприятия.