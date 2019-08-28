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РИА Новости

На месте обрушения здания в Новосибирске работают почти 200 человек

10:28 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Почти 200 человек и свыше 40 единиц техники привлечены к поисково-спасательным работам на месте обрушения перекрытий строящегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Группировка увеличена до 183 человек и 44 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным МЧС РФ, один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной.
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
Вчера, 10:21РИА Новости
Здание в Новосибирске, где обрушилась стена, было двухэтажным
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Обрушение здания в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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Здание в Новосибирске, где обрушилась стена, было двухэтажным
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