На месте обрушения здания в Новосибирске работают почти 200 человек

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Почти 200 человек и свыше 40 единиц техники привлечены к поисково-спасательным работам на месте обрушения перекрытий строящегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Группировка увеличена до 183 человек и 44 единиц техники", - сказал собеседник агентства.