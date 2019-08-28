В Нижнем Новгороде потушили пожар на заводе "Красное Сормово"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Пожар на судоверфи "Красное Сормово" полностью потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в среду в 08.21. Выезжала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание кабеля.

"На данный момент пожар на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 32 человека и 8 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе завода "Красное Сормово", возгорание произошло 28 августа в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли. На предприятии создана специальная комиссия, которая выясняет детали происшествия. Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту пожара на судоверфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.