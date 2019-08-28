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РИА Новости

СК проверит информацию о массовом отравлении суши в Самаре

10:25 28.08.2019 (обновлено: 10:26 28.08.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что около 30 жителей Самары отравились суши из доставки еды, сообщает в среду СУСК по региону.
Во вторник компания "Фарфор", которая занимается доставкой суши и пиццы, заявила, что на одной из семи кухонь филиала в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении клиентов. Все они, по предварительным данным компании, совершали заказы 23 и 24 августа.
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В связи с произошедшим "Фарфор" временно закрыл все кухни в Самаре. В сообщении также отмечается, что в настоящее время совместно с Роспотребнадзором проходят мероприятия для выявления первопричины отравлений, взяты необходимые анализы на производстве. Все сотрудники в принудительном порядке были отправлены на сдачу анализов и обследования, добавили в компании.
СУСК отмечает, что 27-28 августа в интернете появилась информация о поступлении в больницу Самары около 30 человек с пищевым отравлением.
"По предварительным данным, все пострадавшие ели суши, которые приобретали в одном предприятии общественного питания. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Комментарием управления Роспотребнадзора по Самарской области РИА Новости пока не располагает.
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