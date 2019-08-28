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РИА Новости

В Якутии из-за аварии около 87 тысяч человек остались без электричества

10:23 28.08.2019 (обновлено: 10:42 28.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 87 тысяч человек остались без электричества в Якутии из-за отключения трансформатора, сообщается в материалах Минэнерго России.
"В 9.11 мск... при ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2... Без электроснабжения остались: бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 21 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
"Русгидро" сообщает, что энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей. "Персонал Сунтарского РЭС Западных электрических сетей оперативно выводит из планового ремонта трансформатор 1Т с целью его включения, одновременно с этим готовятся к запуску резервные источники питания. На трансформаторе 2Т проводится диагностика, после чего энергетики приступят к восстановительным работам", - заявили РИА Новости в компании.
ПАО "Якутскэнерго" – дочернее зависимое общество АО "РАО ЭС Востока" (47,39%), находится под управлением дивизиона "Дальний Восток" ПАО "Русгидро". Создано в 1994 году.
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