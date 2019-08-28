В Якутии из-за аварии около 87 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 87 тысяч человек остались без электричества в Якутии из-за отключения трансформатора, сообщается в материалах Минэнерго России.

"В 9.11 мск... при ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2... Без электроснабжения остались: бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 21 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

"Русгидро" сообщает, что энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей. "Персонал Сунтарского РЭС Западных электрических сетей оперативно выводит из планового ремонта трансформатор 1Т с целью его включения, одновременно с этим готовятся к запуску резервные источники питания. На трансформаторе 2Т проводится диагностика, после чего энергетики приступят к восстановительным работам", - заявили РИА Новости в компании.