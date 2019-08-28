Здание в Новосибирске, где обрушилась стена, было двухэтажным

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Здание, где обрушилась стена и под завалами оказались люди, состоит из двух этажей, сообщает областной главк МЧС.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным МЧС РФ, один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной.

"По предварительной информации, здание перекачивающей насосной станции двухэтажное, размером 10 на 30 метров. Часть здания находится на реконструкции, часть здания снесена. Произошло обрушение стены из бетонных блоков, обложенных кирпичом, в котлован. Личный состав занимается разбором завалов", - сообщает МЧС.