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РИА Новости

Здание в Новосибирске, где обрушилась стена, было двухэтажным

10:21 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Здание, где обрушилась стена и под завалами оказались люди, состоит из двух этажей, сообщает областной главк МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а, проводятся аварийно-спасательные работы. По последним данным МЧС РФ, один человек погиб, еще один пострадал, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной.
"По предварительной информации, здание перекачивающей насосной станции двухэтажное, размером 10 на 30 метров. Часть здания находится на реконструкции, часть здания снесена. Произошло обрушение стены из бетонных блоков, обложенных кирпичом, в котлован. Личный состав занимается разбором завалов", - сообщает МЧС.
На месте обрушения работают 20 единиц техники и 76 человек.
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Вчера, 09:48РИА Недвижимость
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Обрушение здания в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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