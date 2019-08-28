Крымский депутат назвал условие Волкера для возвращения России в G7 нелепым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Крым стал частью Российской Федерации, исправив главную историческую ошибку, американским политикам пора это осознать, а не выдвигать нелепые условия, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Владислав Ганжара, комментируя заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.

Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после "ухода" России из Крыма.

"Американским политикам пора прекратить выдвигать нелепые условия. Независимо от того, какую позицию занимают определенные силы, мировое сообщество все больше воспринимает Крым как неотъемлемую часть России. Крымчане исправили главную историческую ошибку пять лет назад, когда Крым стал частью Российской Федерации. Решение крымского народа вернуться на свою историческую родину было определяющим, как бы это ни отрицали и пытались умолчать американские власти", - сказал Ганжара.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.