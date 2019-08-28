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РИА Новости

Крымский депутат назвал условие Волкера для возвращения России в G7 нелепым

10:20 28.08.2019 (обновлено: 10:29 28.08.2019)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Крым стал частью Российской Федерации, исправив главную историческую ошибку, американским политикам пора это осознать, а не выдвигать нелепые условия, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Владислав Ганжара, комментируя заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.
Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после "ухода" России из Крыма.
"Американским политикам пора прекратить выдвигать нелепые условия. Независимо от того, какую позицию занимают определенные силы, мировое сообщество все больше воспринимает Крым как неотъемлемую часть России. Крымчане исправили главную историческую ошибку пять лет назад, когда Крым стал частью Российской Федерации. Решение крымского народа вернуться на свою историческую родину было определяющим, как бы это ни отрицали и пытались умолчать американские власти", - сказал Ганжара.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
27 августа, 20:11РИА Новости
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
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Курт ВолкерG7КрымСШАВ мире
Популярные комментарии
Они же Украину в G8 собрались звать заместо России. Вот пусть пусть ее и зовут. Там любой каприз за их деньги исполнить готовы. А нам такая G8 совсем не нужна. Место ей в мусорном ведре, вместе с этим "прокуратором" Уолкером и его прихвостнями.
28 августа, 10:42
Victor Driantsov
5630001
Выдумали очередной фантик для России и надеются, что в него можно будет завернуть кусок г...
28 августа, 10:40
Vasilij Pereira
5040000
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