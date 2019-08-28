Ректор ВГИКа Владимир Малышев: мы не покрылись плесенью за сто лет

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова отмечает 1 сентября свой вековой юбилей. О торжествах, молодых дарованиях и их тернистом пути в большое кино в преддверии юбилея корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым.

— Как будет отмечать такую знаменательную дату старейшая в мире государственная киношкола?

— Никак, 1 сентября – выходной день. 2 сентября начнутся занятия, но никаких торжественных собраний и банкетов не планируется. Поздравим друг друга, и на занятия, а первокурсников будут традиционно приветствовать мастера в зале, может, приедет кто-то из наших знаменитых выпускников.

— Как же так, такая красивая дата и никаких банкетов, а как же вечер встречи выпускников?

— Позже, в течение сентября, будем собираться по факультетам. Все сразу мы нигде не поместимся, у нас уже больше семи тысяч заявок от выпускников. У нас теперь есть, слава богу, новое здание, по личному указанию президента нам выделили денег на его строительство, но зал там только на 700 мест.

— По случаю юбилея ВГИК получил не только новое здание, но и дополнительную финансовую поддержку. Сейчас у вас какие-то проблемы остались?

— Да, к юбилею мы технически переоснастились — и учебная студия, и мастерские, но проблемы всегда есть и будут. Ни одна организация никогда не скажет: всего у нас выше крыши, нам ничего не надо. Сейчас же в кино каждые год-три меняется техника, все стремительно развивается и требует постоянного обновления. Студенты должны уметь работать на современной технике, выйдут они из института и продюсеров не будет интересовать, какой у кого диплом — синий или красный, важно одно: умеешь ты работать на этой технике или нет.

— Только что в Канне в рамках фестиваля российского искусства открылась выставка к 100-летию ВГИКа, как вас принимали французы?

— Замечательно. В небольшом помещении наши педагоги очень хорошо все разместили от анимации до костюмов. В первые же часы работы пришло 250 человек, что для Канн очень прилично, выставку даже пришлось закрыть на час позже. Мы решили показать, что мы не покрылись плесенью, мы так же энергичны и мастера у нас замечательные, и студенты. Вообще, мы за два года объездили все страны СНГ и регионы России со спектаклями, концертами и выставками. А наши мастера давали мастер-классы. Принимали нас замечательно везде, авторитет не подвергался сомнению.

— Ваш авторитет незыблем, и потому с 1 сентября во ВГИКе появится новая стипендия имени Станислава Говорухина. Кто сможет на нее претендовать?

— Станислав Говорухин для нас очень близкий человек по духу, по творчеству, и мы никогда не теряли связи с ним. Он бывал во ВГИКе постоянно, мы много общались. Замечательно, что появилась такая стипендия, это будет дополнительным стимулом. Некоторые говорят, что 10 тысяч рублей не такая большая сумма, но дело не в размере, а в том, что для студентов почетно получать стипендию имени Станислава Сергеевича. И во-вторых, мы почему-то думаем, что все студенты или их родители — богатые люди, а бывает по-всякому и для кого-то это хорошее подспорье.

Распределяться стипендии будут по режиссерскому факультету с учетом успеваемости и активной жизненной позиции, чтобы человек себя еще как-то проявлял в студенческой жизни.

— Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил министру культуры Владимиру Мединскому сократить прием в творческие вузы, чтобы не плодить безработных. За последние годы у вас увеличилось количество желающих поступить во ВГИК или наоборот, учитывая, что появились альтернативные киношколы?

— Тут я похвалюсь. В предыдущие два года 2-2,5 тысячи абитуриентов поступали на актерский факультет, а в этом 4 тысячи, на режиссуру — 600 человек, а в этом году в три раза больше — 1800 на 20 мест. Это тоже, думаю, некий показатель, что мы пока интересны. Сейчас некоторые горячие головы призывают: учите только кино, а у вас там и философия, и история искусства. Но ВГИК был изначально заточен на широкое гуманитарное образование, что считалось обязательным. Режиссер должен быть образованным и думающим человеком, с жизненный опытом, чего у выпускников еще нет, но он придет.

— Если немного побрюзжать, могли бы вы сказать, что студент сейчас пошел не тот, не то что в наши времена?

— Нет, ребята хорошие. Мы привыкли говорить, что молодежь балованная, но нет. К ним надо просто справедливо относиться, они очень отзывчивые. У тех, кто родился после распада СССР, другая психология, но ребята по-прежнему способные. Главное, пробить для них дорогу в кино. Молодым сейчас трудно, нужна финансовая поддержка государства.