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РИА Новости

В Благовещенске проверяют видео с гигантской калугой, запрещенной к вылову

10:16 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРыба калуга
Рыба калуга
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Рыба калуга. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг - РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по опубликованному в СМИ видео якобы пойманной в Амурской области гигантской калуги, запрещенной к вылову, сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Исаева.
Видео появилось в одном из инстаграм-пабликов и было опубликовано в СМИ Амурской области. На кадрах видно, как из лодки достают рыбу весом около полутонны и с помощью экскаватора перемещают по берегу, у трофея начинают фотографироваться люди.
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"Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка. Проверяется достоверность данной информации и устанавливается место выловы рыбы. Статья 258.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконную добычу и вылов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу", - сообщила Исаева РИА Новости.
Сотрудник Благовещенского государственного педуниверситета Роман Подолько рассказал агентству, что калуга обитает в Приамурье в реках Амур, Зея, а также их притоках.
"Зейско-буреинская популяция калуги занесена в Красную книгу, очень похоже, что видео снято в Селемджинском районе (Амурской области)", - сказал Подолько агентству.
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