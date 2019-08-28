В Благовещенске проверяют видео с гигантской калугой, запрещенной к вылову

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг - РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по опубликованному в СМИ видео якобы пойманной в Амурской области гигантской калуги, запрещенной к вылову, сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Исаева.

Видео появилось в одном из инстаграм-пабликов и было опубликовано в СМИ Амурской области. На кадрах видно, как из лодки достают рыбу весом около полутонны и с помощью экскаватора перемещают по берегу, у трофея начинают фотографироваться люди.

"Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка. Проверяется достоверность данной информации и устанавливается место выловы рыбы. Статья 258.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконную добычу и вылов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу", - сообщила Исаева РИА Новости.

Сотрудник Благовещенского государственного педуниверситета Роман Подолько рассказал агентству, что калуга обитает в Приамурье в реках Амур, Зея, а также их притоках.