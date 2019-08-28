Один человек погиб при обрушении здания в Новосибирске

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обрушении строящегося здания в Новосибирске, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент один погибший и один пострадавший. Судьба восьми (человек) неизвестна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее время на место ЧП прибудут четыре кинологических расчета.
По данным СК, под завалами оказались работники, которые проводили плановый ремонт теплотрассы по соседству с обрушившейся стеной.