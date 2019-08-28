Один человек погиб при обрушении здания в Новосибирске

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обрушении строящегося здания в Новосибирске, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент один погибший и один пострадавший. Судьба восьми (человек) неизвестна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время на место ЧП прибудут четыре кинологических расчета.