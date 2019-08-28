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РИА Новости

Один человек погиб при обрушении здания в Новосибирске

10:05 28.08.2019 (обновлено: 10:14 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обрушении строящегося здания в Новосибирске, судьба восьмерых рабочих остается неизвестной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент один погибший и один пострадавший. Судьба восьми (человек) неизвестна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее время на место ЧП прибудут четыре кинологических расчета.
По данным СК, под завалами оказались работники, которые проводили плановый ремонт теплотрассы по соседству с обрушившейся стеной.
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
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Обрушение здания в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
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