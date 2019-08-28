В Крыму объяснили, почему украинские туристы массово едут на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается, так как для туристов Крым стал регионом безопасного и комфортного отдыха, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило, что украинские туристы продолжают массово ехать в Крым, пассажиропоток в обе стороны через государственную границу достиг пика и составляет 14-15 тысяч человек в сутки. При этом, по данным ведомства, всего, с начала года на крымском участке государственную границу Российской Федерации пересекли более 1,8 миллиона человек.

"За пять лет вся Украина прекрасно осознала, что можно спокойно поехать в Крым и отдохнуть. С нашей стороны обустроена граница, созданы комфортные условия прохождения пунктов пропуска для туристов, запущены специальные маршруты к крымским курортам. Все это способствует увеличению туристического потока. Крым стал регионом безопасного и комфортного отдыха", - сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, Крым с особым гостеприимством принимает иностранных туристов, в том числе из Украины.

"Конфликтов за все это время никаких не было", - сказал Черняк.