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РИА Новости
Туризм

В Крыму объяснили, почему украинские туристы массово едут на полуостров

10:02 28.08.2019 (обновлено: 17:31 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается, так как для туристов Крым стал регионом безопасного и комфортного отдыха, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило, что украинские туристы продолжают массово ехать в Крым, пассажиропоток в обе стороны через государственную границу достиг пика и составляет 14-15 тысяч человек в сутки. При этом, по данным ведомства, всего, с начала года на крымском участке государственную границу Российской Федерации пересекли более 1,8 миллиона человек.
"За пять лет вся Украина прекрасно осознала, что можно спокойно поехать в Крым и отдохнуть. С нашей стороны обустроена граница, созданы комфортные условия прохождения пунктов пропуска для туристов, запущены специальные маршруты к крымским курортам. Все это способствует увеличению туристического потока. Крым стал регионом безопасного и комфортного отдыха", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, Крым с особым гостеприимством принимает иностранных туристов, в том числе из Украины.
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"Конфликтов за все это время никаких не было", - сказал Черняк.
Кроме того, по его словам, Крым также становится более востребован у автотуристов из Украины, которые могут спокойно продолжить свое путешествие, проехав по Крымскому мосту, по другим южным регионам России.
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ТуризмНовости - ТуризмКрымУкраина
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