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РИА Новости

Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил Зариф

09:58 28.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил в среду глава иранского МИД Джавад Зариф на встрече в Иокогаме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Иран приветствует роль правительства Японии в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Мы ни в коем случае не желаем роста напряженности", - приводит слова Зарифа перед началом встречи телеканал NHK.
По словам иранского министра, все страны должны пользоваться своими естественными правами на основе международного права.
Со свой стороны, как передало агентство Киодо, Абэ пообещал, что "Япония будет настойчиво продолжать дипломатические усилия для стабилизации нынешней ситуации" в регионе.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
23 августа, 15:38РИА Новости
Зариф выступил против пересмотра ядерной сделки
Переговоры проходили на фоне нынешнего противостояния Тегерана и Вашингтона после недавнего решения Тегерана превысить установленный договоренностями 2015 года лимит обогащения урана в ответ на односторонний выход из ядерной сделки США в прошлом году и введение санкций против Ирана.
Накануне Зариф встретился с главой МИД Японии Таро Коно, который потребовал от Ирана выполнения обязательств по ядерной сделке.
В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. -0-
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Мохаммад Джавад ЗарифИранВ мире
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