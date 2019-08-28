Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил Зариф

ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил в среду глава иранского МИД Джавад Зариф на встрече в Иокогаме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Иран приветствует роль правительства Японии в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Мы ни в коем случае не желаем роста напряженности", - приводит слова Зарифа перед началом встречи телеканал NHK

По словам иранского министра, все страны должны пользоваться своими естественными правами на основе международного права.

Со свой стороны, как передало агентство Киодо, Абэ пообещал, что "Япония будет настойчиво продолжать дипломатические усилия для стабилизации нынешней ситуации" в регионе.

Переговоры проходили на фоне нынешнего противостояния Тегерана и Вашингтона после недавнего решения Тегерана превысить установленный договоренностями 2015 года лимит обогащения урана в ответ на односторонний выход из ядерной сделки США в прошлом году и введение санкций против Ирана.

Накануне Зариф встретился с главой МИД Японии Таро Коно, который потребовал от Ирана выполнения обязательств по ядерной сделке.

В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.