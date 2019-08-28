В Перу археологи обнаружили останки более 250 принесенных в жертву детей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в Перу останки более 250 принесенных в жертву детей, сообщает местная радиостанция Археологи обнаружили в Перу останки более 250 принесенных в жертву детей, сообщает местная радиостанция RPP

По данным радиостанции, останки были обнаружены при раскопках в месте под названием Пампа-ла-Крус, расположенном в районе Уанчако, регион Ла-Либертад. По словам археолога Ферена Кастильо, руководящего раскопками, обнаруженные останки относятся к 13-15 векам и связаны с доколумбовой культурой чиму. По мнению археологов, дети в возрасте от 4 до 14 лет были принесены в жертву богам.

Как отметил Кастильо, помимо останков детей были обнаружены останки по меньшей мере 40 человек - войнов и пленников, которые также были принесены в жертву.

По данным RPP, обнаруженные останки были доставлены в лабораторию Национального университета города Трухильо для проведения необходимых анализов.

Ранее археологи обнаружили в Перу свидетельства крупнейшего на территории Северной и Южной Америки и, вероятно, в мировой истории, массового жертвоприношения детей. По словам ученых, более 140 детей и 200 молодых лам, по всей видимости, были принесены в жертву в ходе одного ритуала, который, предположительно, был совершен 550 лет назад в эпоху существования в этом регионе малоизученной высокоразвитой доколумбовой культуры чиму.