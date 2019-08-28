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РИА Новости

СК возбудил дело после обрушения здания в Новосибирске

09:58 28.08.2019 (обновлено: 11:40 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбуждено после обрушения стены здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщили в пресс-службе.
На месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.
Обрушение здания в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

Сотрудник МЧС РФ с собакой на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
1 из 10

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
2 из 10

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Один пострадавший находится в больнице

Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
3 из 10

Один пострадавший находится в больнице

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
4 из 10

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
5 из 10

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
6 из 10

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
7 из 10

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
8 из 10

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
9 из 10

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
10 из 10

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 10

По предположениям следователей, ЧП произошло во время планового ремонта теплотрассы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

В результате обрушения погибли три человека из 13 находившихся на месте обрушения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Один пострадавший находится в больнице

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 10

В поисково-спасательной операции участвовали почти 200 человек и более 40 единиц техники.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Людей под завалами искали кинологи с собаками.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Минздрав Новосибирской области направил для помощи пострадавшим пять бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 10

На место обрушения приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Обрушение строящегося здания в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Обрушение здания в НовосибирскеСледственный комитет РФНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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