Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья музыканта

Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии. Архивное фото

Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Состояние музыканта и актера Петра Мамонова, госпитализированного с инфарктом, остается стабильным, ему предписан строгий постельный режим на ближайший месяц, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.

Ранее сообщалось, что Мамонов был госпитализирован с инфарктом, после операции он находился в реанимации. Во вторник супруга артиста сообщила РИА Новости, что его перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней ему предстоит новая операция.

"Состояние стабильное. Ест немного, но ест. Инфаркт был обширный, как мне сказали, без новой операции не обойтись. До конца сентября ему лежать, строгий постельный режим, стационар, домой не пустят", - рассказала жена.