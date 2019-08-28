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РИА Новости
Культура

Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья музыканта

09:57 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Состояние музыканта и актера Петра Мамонова, госпитализированного с инфарктом, остается стабильным, ему предписан строгий постельный режим на ближайший месяц, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.
Ранее сообщалось, что Мамонов был госпитализирован с инфарктом, после операции он находился в реанимации. Во вторник супруга артиста сообщила РИА Новости, что его перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней ему предстоит новая операция.
Поэт и музыкант Петр Мамонов
27 августа, 10:20Культура
Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение
"Состояние стабильное. Ест немного, но ест. Инфаркт был обширный, как мне сказали, без новой операции не обойтись. До конца сентября ему лежать, строгий постельный режим, стационар, домой не пустят", - рассказала жена.
Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
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КультураЗвуки МуПетр МамоновОбщество
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