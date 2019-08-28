Основатель "Открытия" Беляев обжаловал арест активов

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу основателя банка "Открытие" Вадима Беляева на обеспечительные меры в виде ареста имущества в деле по иску "Открытия" о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 289,5 миллиарда рублей убытков.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба Беляева поступила в суд первой инстанции 27 августа. Она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрение состоится 10 сентября.

Столичный арбитраж в июле по заявлению "Открытия" арестовал имущество пяти ответчиков – бывшего предправления банка Евгения Данкевича, Беляева, экс-президента Рубена Аганбегяна, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева. Активы заморожены в пределах суммы иска, за вычетом денежных средств на банковских счетах в размере 80% ежемесячной заработной платы.

Перечень арестованного имущества суд в определении не указал, за исключением квартиры на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащей Александру Буднику, бывшему мужу Елены Будник. Девятый арбитражный апелляционный суд ранее назначил на 10 сентября рассмотрение апелляционных жалоб на определение первой инстанции, поданных Будником и Будник.

После них свои апелляции подали Аганбегян, Данкевич и Жужлев. Жалоба Беляева поступила последней. Беляев был единственным из соответчиков, кто не направил своего представителя в арбитражный суд Москвы на рассмотрение вопроса о принятии обеспечительных мер. По процессуальным правилам все жалобы на один и тот же судебный акт рассматриваются в одном судебном заседании.