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РИА Новости

Основатель "Открытия" Беляев обжаловал арест активов

09:52 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие"
Стенд банка Открытие
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд банка "Открытие". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу основателя банка "Открытие" Вадима Беляева на обеспечительные меры в виде ареста имущества в деле по иску "Открытия" о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 289,5 миллиарда рублей убытков.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба Беляева поступила в суд первой инстанции 27 августа. Она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрение состоится 10 сентября.
Стенд банка Открытие
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Столичный арбитраж в июле по заявлению "Открытия" арестовал имущество пяти ответчиков – бывшего предправления банка Евгения Данкевича, Беляева, экс-президента Рубена Аганбегяна, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева. Активы заморожены в пределах суммы иска, за вычетом денежных средств на банковских счетах в размере 80% ежемесячной заработной платы.
Перечень арестованного имущества суд в определении не указал, за исключением квартиры на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащей Александру Буднику, бывшему мужу Елены Будник. Девятый арбитражный апелляционный суд ранее назначил на 10 сентября рассмотрение апелляционных жалоб на определение первой инстанции, поданных Будником и Будник.
После них свои апелляции подали Аганбегян, Данкевич и Жужлев. Жалоба Беляева поступила последней. Беляев был единственным из соответчиков, кто не направил своего представителя в арбитражный суд Москвы на рассмотрение вопроса о принятии обеспечительных мер. По процессуальным правилам все жалобы на один и тот же судебный акт рассматриваются в одном судебном заседании.
ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию "ФК Открытие". Регулятор пояснил, что сейчас банк соблюдает все установленные обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.
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Открытие (банк)Вадим БеляевРоссияПроисшествия
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