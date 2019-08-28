В Новосибирске после обрушения конструкций здания открыли телефон доверия

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Телефон доверия открыт в Новосибирске после обрушения конструкций строящегося здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным МЧС, в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Проводятся аварийно-спасательные работы. Извлечен один пострадавший, под завалами могут находиться еще 11 рабочих.