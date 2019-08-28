Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T10:28Z
https://ria.ru/20190828/1557977259.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155797/84/1557978472_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_50ea9eba5b318a51989a9a04ff693e1b.jpg
РИА Новости

В Новосибирске после обрушения конструкций здания открыли телефон доверия

09:51 28.08.2019 (обновлено: 10:28 28.08.2019)
270
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Телефон доверия открыт в Новосибирске после обрушения конструкций строящегося здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным МЧС, в 12.20 (08.20 мск) поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Проводятся аварийно-спасательные работы. Извлечен один пострадавший, под завалами могут находиться еще 11 рабочих.
"Работает телефон доверия - 8 (383) 239 99 99", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 09:37РИА Недвижимость
Расчеты кинологов направлены на место обрушения здания в Новосибирске
020110
Обсудить 1
Обрушение здания в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
СК возбудил дело после обрушения здания в Новосибирске
РИА
Новости
Сотрудники МЧС РФ
При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Мэр Новосибирска выехал на место обрушения здания
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Завалы обрушившегося здания в Новосибирске разберут через шесть часов
Лента
новостей
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
Здание в Новосибирске, где обрушилась стена, было двухэтажным
Вид на Филиппины
Около Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Один человек погиб при обрушении здания в Новосибирске
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение на судоверфи завода
Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
Двое пострадавших из-за взрыва подо Львовом находятся в тяжелом состоянии
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
Из-под завалов рухнувшего в Новосибирске здания спасли человека
Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
На месте обрушения здания в Новосибирске начали работать кинологи
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В больнице рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Новосибирске
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова назвала решение суда Киева по делу Вышинского справедливым
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
Рейтинг доверия Сальвини в Италии упал на 15%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
Лента новостейМолния