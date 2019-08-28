При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два работника нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) погибли и один пострадал при пожаре на строящемся сухогрузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"Возгорание произошло 28 августа в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли", - сообщили в пресс-службе.