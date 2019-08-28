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РИА Новости

При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека

09:49 28.08.2019 (обновлено: 09:56 28.08.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудники МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два работника нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) погибли и один пострадал при пожаре на строящемся сухогрузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
"Возгорание произошло 28 августа в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли", - сообщили в пресс-службе.
"Пострадавшему оказывается помощь. Создана специальная комиссия, которая выясняет детали", - добавил представитель завода.
Ранее сообщалось, что открытое горение на судоверфи "Красное Сормово" ликвидировано.
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