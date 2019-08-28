СК на транспорте проводит проверку после пожара на заводе "Красное Сормово"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту пожара на судоверфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщили агентству в пресс-службе завода "Красное Сормово", возгорание произошло 28 августа в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли. На предприятии создана специальная комиссия, которая выясняет детали происшествия.