СК на транспорте проводит проверку после пожара на заводе "Красное Сормово"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту пожара на судоверфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщили агентству в пресс-службе завода "Красное Сормово", возгорание произошло 28 августа в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли. На предприятии создана специальная комиссия, которая выясняет детали происшествия.
"Объект наш. Следователи Приволжского СУ на транспорте проводят проверку по факту пожара на "Красном Сормове". Пока никаких подробностей сообщить не можем", - сказали в пресс-службе ведомства.