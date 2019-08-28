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РИА Новости

Суд в Югре отправил на принудительное лечение пытавшегося угнать самолет

09:47 28.08.2019 (обновлено: 12:45 28.08.2019)
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© РИА Новости / Артур Борисов / Перейти в фотобанкЖитель Сургута Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона воздушного судна "Аэрофлота"
Житель Сургута Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона воздушного судна Аэрофлота
© РИА Новости / Артур Борисов
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Житель Сургута Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона воздушного судна "Аэрофлота". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости, Дмитрий Скобелев. Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор по делу Павла Шаповалова, который в январе попытался угнать самолет "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Алексей Москвин признал обвиняемого опасным для общества, освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное психиатрическое лечение в специализированном стационаре.
Следователи допрашивают Павла Шаповалова, подозреваемого в угоне самолета
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До вступления приговора в силу Шаповалов будет содержаться под стражей, после помещения в клинику меру пресечения отменят.

Попытка угона

Пассажир рейса "Аэрофлота" Сургут — Москва Шаповалов 22 января объявил, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить курс на Афганистан. Командир решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали.
Его обвинили в захвате воздушного судна с целью угона, арестовали и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В мае срок ареста продлили и перевели обвиняемого в психиатрическую клинику.
По результатам экспертизы Шаповалова признали невменяемым.
Павел Шаповалов на заседании Ханты-Мансийского районного суда. 23 янаря 2019
Вчера, 00:29РИА Новости
Уголовное дело Павла Шаповалова
В суде члены экипажа самолета заявили, что восприняли серьезно заявления пассажира о его причастности к терактам 11 сентября. Гособвинитель подчеркнул, что вина Шаповалова подтверждается показаниями свидетелей, в том числе пассажиров, а он сам нуждается в принудительном лечении.
Обвиняемый признал вину и раскаялся.
Адвокат Евгений Жердев просил суд смягчить обвинение, так как посчитал недоказанной угрозу применения насилия. Сосед Шаповалова по самолету заявил, что тот требовал только изменить маршрут. Суд в ходатайстве отказал.
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Ханты-Мансийский автономный округАэрофлотСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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