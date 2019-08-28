Суд в Югре отправил на принудительное лечение пытавшегося угнать самолет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости, Дмитрий Скобелев. Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор по делу Павла Шаповалова, который в январе попытался угнать самолет "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Алексей Москвин признал обвиняемого опасным для общества, освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное психиатрическое лечение в специализированном стационаре.

До вступления приговора в силу Шаповалов будет содержаться под стражей, после помещения в клинику меру пресечения отменят.

Попытка угона

Пассажир рейса "Аэрофлота" Сургут — Москва Шаповалов 22 января объявил, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить курс на Афганистан. Командир решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали.

Его обвинили в захвате воздушного судна с целью угона, арестовали и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В мае срок ареста продлили и перевели обвиняемого в психиатрическую клинику.

По результатам экспертизы Шаповалова признали невменяемым.

В суде члены экипажа самолета заявили, что восприняли серьезно заявления пассажира о его причастности к терактам 11 сентября. Гособвинитель подчеркнул, что вина Шаповалова подтверждается показаниями свидетелей, в том числе пассажиров, а он сам нуждается в принудительном лечении.

Обвиняемый признал вину и раскаялся.