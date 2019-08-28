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РИА Новости

В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение на судоверфи завода

09:45 28.08.2019 (обновлено: 09:48 28.08.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Открытое горение на судоверфи завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде ликвидировано, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре на заводе "Красное Сормово" поступило в центр управления в кризисных ситуациях в среду в 8.21.
"Пожар был на судоверфи завода. На место выехала оперативная группа ЦУКС и местный пожарно-спасательный гарнизон. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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