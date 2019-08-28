В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение на судоверфи завода

"Пожар был на судоверфи завода. На место выехала оперативная группа ЦУКС и местный пожарно-спасательный гарнизон. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.