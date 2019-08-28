Боливия увеличит количество авиатехники для борьбы с лесными пожарами

САНТА-КРУС (Боливия), 28 авг - РИА Новости. Боливия законтрактует три дополнительных вертолета для тушения лесных пожаров, ещё два предоставит Перу, сообщает министерство коммуникаций Боливии.

Огонь уже уничтожил почти миллион гектаров леса и сельхозугодий по всей стране. С пламенем ежедневно борются семь вертолетов и самолетов, 188 единиц наземной техники, а также более 3,5 тысячи пожарных, военных и волонтеров.

"Власти законтрактуют вертолет, способный перевозить 12 тысяч литров воды, и два, способные перевозить до 4 тысяч литров", - говорится в сообщении.

Также два вертолета направила в Боливию Перу, они приступят к работе в среду, добавили в ведомстве.

Власти Боливии и Парагвая, где также борются с огнем, договорились, что могут без ограничений пересекать границы друг друга во время облетов мест пожара.