Боливия увеличит количество авиатехники для борьбы с лесными пожарами

САНТА-КРУС (Боливия), 28 авг - РИА Новости. Боливия законтрактует три дополнительных вертолета для тушения лесных пожаров, ещё два предоставит Перу, сообщает министерство коммуникаций Боливии.
Огонь уже уничтожил почти миллион гектаров леса и сельхозугодий по всей стране. С пламенем ежедневно борются семь вертолетов и самолетов, 188 единиц наземной техники, а также более 3,5 тысячи пожарных, военных и волонтеров.
"Власти законтрактуют вертолет, способный перевозить 12 тысяч литров воды, и два, способные перевозить до 4 тысяч литров", - говорится в сообщении.
Также два вертолета направила в Боливию Перу, они приступят к работе в среду, добавили в ведомстве.
Власти Боливии и Парагвая, где также борются с огнем, договорились, что могут без ограничений пересекать границы друг друга во время облетов мест пожара.
Как раз наиболее сильные пожары в Боливии наблюдаются на границе с Парагваем. Однако в этом регионе стране удалось за неделю снизить число очагов с 8 тысяч до примерно 1 тысячи.