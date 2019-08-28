СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым, пассажиропоток в обе стороны через государственную границу достиг пика и составляет 14-15 тысяч человек в сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

"В пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тысяч лиц и более двух тысяч автомобилей. В период с 24 по 27 августа пассажирский поток составил свыше 44 тысяч человек", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, всего, с начала года на крымском участке государственную границу Российской Федерации пересекло более 1,8 миллиона человек, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

"Сотрудники пограничного контроля в пунктах пропуска несут службу в штатном режиме", - подчеркнули в ведомстве.