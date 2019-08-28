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РИА Новости

В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе

09:41 28.08.2019 (обновлено: 11:33 28.08.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На строящемся сухогрузе завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По предварительным данным представителей судоверфи, два человека погибли, еще один пострадал.
Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание при ремонтных работах. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.
На месте ЧП работают спасатели.
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