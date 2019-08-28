В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На строящемся сухогрузе завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По предварительным данным представителей судоверфи, два человека погибли, еще один пострадал.
Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание при ремонтных работах. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.
На месте ЧП работают спасатели.
14 августа, 14:28РИА НовостиВ Тольятти на территории бывшего завода произошел пожар