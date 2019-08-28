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РИА Новости

"Банк Елизаветы II" собрался обрушить доллар

10:01 28.08.2019 (обновлено: 10:37 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом один доллар США
Банкноты номиналом один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом один доллар США. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Из-за феерического в своей хаотичности, скандальности и непредсказуемости саммита G7 глобальное инфополе уделило недостаточно внимания гораздо более значимому событию: в англо-саксонском мире вовсю разворачивается бунт Лондона против Вашингтона, причем этот бунт носит экономический и монетарный характер, который гораздо важнее, чем любое политическое сближение с США, на которое может рассчитывать после жесткого Брекзита премьер Борис Джонсон. В то время как на политическом уровне сам Джонсон делает все возможное, чтобы сблизиться с Дональдом Трампом, на финансовом уровне происходит обратный процесс: председатель Банка Англии (Центрального банка Соединенного Королевства) Марк Карни объявил о необходимости пересмотра глобальной валютной системы и о том, что существующую систему, основанную на долларе США, нужно срочно заменить на какой-то новый "цифровой актив" или "цифровую валюту".
Особую пикантность демаршу Марка Карни придают две детали, которые заметили журналисты канадской редакции Bloomberg: глава британского Центрального банка сделал это агрессивное заявление в Соединенных Штатах на ежегодном симпозиуме финансовых лидеров западного мира в Джексон-Хоуле, который проводится под патронажем Федерального резервного банка Канзаса, то есть ФРС США. Нужно иметь очень веские причины для того, чтобы приехать в гости к банкирам и финансистам, чья жизнь, богатство и социальное положение зависят от статуса американской валюты, и заявить прямым текстом о том, что вообще-то этот привилегированный статус нужно немедленно опустить примерно на уровень плинтуса.
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Вторая важная деталь: то, что предлагает главный банкир Великобритании, очень сильно напоминает "Проект Libra" — то есть цифровую валюту, которую собирается запустить консорциум, состоящий из ведущих (в основном американских) финансовых и технологических компаний. Проект уже вызвал гнев и критику со стороны Дональда Трампа. Президент США справедливо счел, что цифровая валюта Libra, которую пытается запустить консорциум, состоящий из Facebook, Mastercard, Paypal, Stripe, Visa, Ebay, Lyft, Uber, Vodafone и других крупных компаний, несет прямую и серьезную угрозу монетарному суверенитету Штатов и статусу доллара. Логично предположить, что аналогичное по сути и даже форме предложение Марка Карни вызовет у администрации Трампа не менее болезненную и агрессивную реакцию. Глава Банка Англии сразу оговорился, что проект консорциума, идеологическим вдохновителем которого является Facebook, пока не может быть альтернативой доллару в качестве главной валюты планеты, но зато у лондонского банкира есть еще более интересное предложение: создать, по сути, такую же цифровую валюту, только на основе консорциума, который будет состоять не из частных (в основном американских) финансовых и технологических компаний, а из центральных банков разных стран. В переводе с дипломатического английского на разговорный русский: ФРС предлагается снять с себя корону и стать "равным членом" коллективной организации центральных банков, которые будут выпускать мировую "цифровую валюту".
Чтобы понять логичность реакции вашингтонской администрации (кстати, такая реакция будет независимо от фамилии и партийной принадлежности конкретного американского президента), нужно просто учесть тот факт, что причины, по которым доллары пользуются по-настоящему серьезным спросом на мировом рынке, не связаны с американской экономикой и ее достижениями. Причина первая: статус доллара как главной мировой валюты, за которую торгуются ключевые товары, такие как нефть и зерно, и через которую проходят большинство обменных операций, — например, при обмене условного тугрика на евро операция на самом деле проводится по схеме "тугрики меняются на доллары, доллары меняются на евро".
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Вторая причина: к тем, кто не хочет продавать свою нефть или другой экспорт за доллары, приходят (из-за внезапно обнаруженных нарушений прав человека) специалисты по цветным революциям или ударные группы американских авианосцев. Предложение Марка Карни выбивает из-под доллара табуретку, и его реализация неизбежно приведет к серьезнейшим проблемам для американского бюджета и финансовой системы в целом, что, в свою очередь, сильно ограничит даже возможности применения авианосцев.

Кстати, в пересказе агентства Рейтер позиция главы Банка Англии звучит как обвинительный приговор в адрес американской валюты и построенной на ней системы: "По словам Карни, страны с развивающейся экономикой увеличили свою долю в мировой экономической активности до 60% по сравнению с 45% — уровнем до финансового кризиса, произошедшего десять лет назад. Но доллар по-прежнему используется как минимум для половины счетов (выставленных в рамках. — Прим. авт.) международной торговли — в пять раз больше, чем доля Соединенных Штатов в мировом импорте товаров, что стимулировало спрос на американские активы и подвергало многие страны разрушительным побочным эффектам от колебаний экономики США".

И еще один важный нюанс: Майк Карни буквально восемь месяцев назад говорил о том, что доллар будет заменен в качестве главной глобальной валюты, но тогда он считал, что новым валютным гегемоном будет юань.

"По мере того как мир переупорядочивается, существующее разъединение между реальной и финансовой (экономикой. — Прим. авт.), вероятно, уменьшится и в процессе могут появиться другие резервные (в смысле попадающие в резервы центробанков вместо доллара) валюты. В первую очередь я ожидаю, что это будут существующие национальные валюты, такие как юань", — говорил глава Банка Англии в январе, уточняя, что переход с доллара на юань займет много времени.

Сейчас у "главного банкира Ее Величества" позиция изменилась, и Рейтер пишет, что Карни сменил план: "Китайский юань был наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы стать резервной валютой, соответствующей доллару, но ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он будет готов. По словам Карни, лучшим решением будет диверсифицированная многополярная финансовая система, которая может быть обеспечена технологиями".
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Циник (или конспиролог) предположил бы, что такое переобувание в воздухе связано с тем, что Лондону не удалось договориться с Пекином о взаимоприемлемых условиях сотрудничества в этом вопросе. Или — что Лондон вдруг почувствовал шанс "слепить" международную антидолларовую коалицию, в которой у Банка Англии будет важная роль. В любом случае в полку желающих обрушить долларовую гегемонию появилось значимое пополнение — и если даже Лондон уже точит нож, чтобы вонзить его в спину Вашингтона, то вопрос о том, остались ли у США на планете настоящие друзья или союзники, можно считать риторическим.
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Елизавета IIФедеральная резервная система СШАВеликобританияСШАМнение - АвторыЭкономика
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