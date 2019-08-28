Погибшего при задержании Атамбаева спецназовца посмертно наградили медалью

БИШКЕК, 28 авг - РИА Новости. Погибшего во время задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева бойца спецназа Усенбека Ниязбекова посмертно наградили медалью за мужество, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе президента республики.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 августа, подписал указ, согласно которому за личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга, сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, полковник Ниязбеков Усенбек Ниязбекович награжден медалью "Эрдик" (посмертно)", - заявили в пресс-службе.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усенбек Ниязбеков - погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.