Село Береговое отрезало от мира из-за ливней во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Село Береговое на полуострове Песчаном во Владивостоке отрезало от мира из-за ливней, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Село отрезало от цивилизации. На место отправились представители управления дорог, благоустройства муниципального предприятия содержания городских территорий и подрядчик. Планируют в ближайшее время устранить последствия. Там несколько участков дорог размыло", - сказал собеседник.
В ночь на вторник к югу Приморского края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
По его словам, в городском управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что в селе имеются продукты и все необходимое - недавно был завоз.
Кроме того, в мэрии рассказали, что во Владивостоке дорожные службы убирают сели, оползни с дорог, которые сошли на городские магистрали, поднимают ливневки и расчищают люки. Вместе с селем в одном из дворов на машины рухнул кусок бетона. "В городе из-за сильных ливней 27-28 августа упало две подпорные стены", - отметил собеседник.