Село Береговое отрезало от мира из-за ливней во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Село Береговое на полуострове Песчаном во Владивостоке отрезало от мира из-за ливней, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

"Село отрезало от цивилизации. На место отправились представители управления дорог, благоустройства муниципального предприятия содержания городских территорий и подрядчик. Планируют в ближайшее время устранить последствия. Там несколько участков дорог размыло", - сказал собеседник.

В ночь на вторник к югу Приморского края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.

По его словам, в городском управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что в селе имеются продукты и все необходимое - недавно был завоз.